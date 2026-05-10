El Mundo

Marco Rubio se reúne con primer ministro de Catar en medio de tensión con Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo una reunión con el primer ministro de Catar para abordar temas de seguridad y estabilidad en Medio Oriente.

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Por AFP
Marco Rubio intervino en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde aseguró que Washington quiere fortalecer la alianza con Europa y pidió una relación “revitalizada” entre ambos lados del Atlántico.
El encuentro abordó temas de cooperación en defensa y coordinación regional ante las crecientes amenazas en Medio Oriente, según informó el Departamento de Estado de Estados Unidos. (ALEX BRANDON/AFP)







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