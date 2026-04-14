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Marco Rubio recibe a embajadores de Israel y Líbano para primeras conversaciones directas en décadas

Delegados de ambos países se reúnen en Washington para negociar tras invitación del Secretario de Estado.

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Por AFP
Maquinaria militar pesada israelí opera a lo largo de la frontera entre Israel y Líbano, vista desde el norte de Israel, el 12 de abril de 2026.
Maquinaria militar pesada israelí opera a lo largo de la frontera entre Israel y Líbano, vista desde el norte de Israel, el 12 de abril de 2026. (JALAA MAREY/AFP)







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