Marco Rubio recibe a embajadores de Israel y Líbano para primeras conversaciones directas en décadas

Maquinaria militar pesada israelí opera a lo largo de la frontera entre Israel y Líbano, vista desde el norte de Israel, el 12 de abril de 2026.

Washington, Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió el martes en Washington a los embajadores de Líbano e Israel para las primeras conversaciones de paz directas entre ambos países en décadas.

Rubio es mediador en las conversaciones entre el enviado israelí Yechiel Leiter y la libanesa Nada Hamadeh Moawad, que comenzaron alrededor de las 15:00 GMT y también incluyen al embajador de Estados Unidos en el Líbano, Michel Issa.

Antes del encuentro, Hezbolá, grupo libanés proiraní que combate a las fuerzas israelíes en el sur del Líbano y que no participa en las conversaciones, pidió que las mismas se cancelaran.

El presidente de Líbano expresó su esperanza de que las conversaciones directas de este martes en Washington con Israel conduzcan al fin del sufrimiento de su país.

“Espero que el encuentro en Washington (...) marque el comienzo del fin del sufrimiento del pueblo libanés en general, y de los del sur en particular”, afirmó el mandatario Joseph Aoun en un comunicado, en el que añadió que “la estabilidad no volverá al sur si Israel continúa ocupando sus tierras”.

Por su parte, el grupo militante Hezbolá afirma que atacó 13 localidades en el norte de Israel tras inicio de diálogo.