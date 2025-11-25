El Mundo

Macron anunciará un servicio militar voluntario en Francia ante la amenaza rusa y dudas sobre Estados Unidos

Emmanuel Macron presentará un nuevo servicio militar voluntario, inspirado en otros países europeos tras la invasión rusa de Ucrania. El programa buscará hasta 50.000 voluntarios al año.

Por AFP
La agrupación del presidente Emmanuel Macron (Juntos) sobrevivió en un respetable segundo lugar, con 159 escaños, en las elecciones del domingo 7 de julio en Francia.
Las Fuerzas Armadas francesas cuentan con aproximadamente 200.000 militares en activo y 47.000 reservistas, y el objetivo es contar con 210.000 y 80.000 personas, respectivamente, en 2030. (AURELIEN MORISSARD/AFP)







