Machu Picchu cerrará el acceso a Waynapicchu durante junio: esto debe saber

Los visitantes con boletos para Waynapicchu deberán revisar alternativas, ya que el acceso permanecerá suspendido durante junio de 2026.

La montaña Waynapicchu, uno de los principales atractivos de Machu Picchu, Perú, permanecerá cerrada del 1 al 30 de junio de 2026 debido a trabajos de mantenimiento y restauración en la Ruta 3-A del Circuito 3 de la ciudadela inca.

La medida fue confirmada por la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco. El objetivo es mejorar las condiciones de seguridad para los visitantes y proteger el patrimonio arqueológico del Llaqta de Machu Picchu.

El Ministerio de Cultura peruano informó que la suspensión temporal permitirá ejecutar intervenciones especializadas en diversos puntos del recorrido hacia la cima de la montaña.

¿Qué trabajos realizarán en Waynapicchu?

Las labores abarcarán desde la caseta de control de acceso hasta el punto más alto de la montaña.

Entre las acciones previstas destacan la restauración arqueológica de los muros de contención incas y la reparación de escalinatas prehispánicas afectadas por el paso del tiempo.

También se efectuará la limpieza y optimización de los sistemas de drenaje de aguas pluviales para reducir riesgos de erosión en las plataformas.

Los equipos técnicos darán mantenimiento a las calzadas y superficies utilizadas por los visitantes.

Además, retirarán musgos presentes sobre las estructuras de piedra. El plan incluye la eliminación de maleza y la extracción de raíces que puedan comprometer la estabilidad de los caminos.

Refuerzan medidas de seguridad en la ruta

La ruta de ascenso a Waynapicchu es reconocida por su geografía de gran pendiente y por varios sectores expuestos.

Como parte del proyecto, se sustituirán los soportes actuales por un nuevo sistema de protección con cable acerado en los puntos identificados con mayor riesgo de caída.

Los trabajos contarán con apoyo permanente de brigadas especializadas en rescate de alta montaña.

Además, especialistas en biología supervisarán el retiro de flora endémica para evitar afectaciones al ecosistema del santuario histórico.

¿Qué deben hacer los turistas y agencias de viaje?

La DDC de Cusco solicitó a operadores turísticos, agencias de viaje y visitantes independientes tomar previsiones durante junio.

Los sistemas de reservas en línea ya bloquearon los cupos de la Ruta 3-A del Circuito 3 para todo el mes.

Las personas que ya adquirieron paquetes turísticos con acceso a Waynapicchu deben comunicarse con su agencia para analizar opciones disponibles dentro de los demás circuitos habilitados en Machu Picchu.

Las autoridades indicaron que los otros recorridos de la ciudadela inca continuarán operando con normalidad durante el periodo de cierre.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.