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Machu Picchu cerrará el acceso a Waynapicchu durante junio: esto debe saber

El cierre temporal permitirá ejecutar obras arqueológicas, reforzar la seguridad de los senderos y proteger el patrimonio histórico del santuario

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Por El Comercio / Perú / GDA
Los visitantes con boletos para Waynapicchu deberán revisar alternativas, ya que el acceso permanecerá suspendido durante junio de 2026. (ERNESTO BENAVIDES/AFP)







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Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

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