Ciencia

Arqueólogos descubren una ciudadela inca cuatro veces mayor que Machu Picchu con miles de lentejuelas de oro

Las excavaciones revelaron casi 600 estructuras y miles de ornamentos metálicos que refuerzan la importancia religiosa y política del asentamiento

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Por La Nación / Argentina / GDA
Un hallazgo en los Andes de Perú reveló una extensa ciudadela con tesoros de oro y pistas sobre uno de los mayores enigmas del imperio inca.
Un hallazgo en los Andes de Perú reveló una extensa ciudadela con tesoros de oro y pistas sobre uno de los mayores enigmas del imperio inca. (Martin St-Amant/Wikimedia Commons)







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