‘Luna de sangre’ emerge durante el eclipse total lunar, apreciable en Asia y Oceanía

Los apasionados de la astronomía pudieron observar la noche del domingo una ‘luna de sangre’ durante un eclipse lunar total

Por AFP
Un avión sobrevuela la luna llena justo después del eclipse lunar en Fráncfort del Meno, Alemania Occidental, el 7 de septiembre de 2025. Los aficionados a la astronomía tendrán la oportunidad de ver una "Luna de Sangre" la noche del 7 de septiembre durante un eclipse lunar total visible en Asia y en gran parte de Europa y África.
Un avión sobrevuela la luna llena justo después del eclipse lunar en Fráncfort del Meno, Alemania Occidental, el 7 de septiembre de 2025. (KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP)







Luna de sangreEclipse total lunar
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

