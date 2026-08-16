Lula y Flávio Bolsonaro disputan el voto femenino en una elección polarizada en Brasil

Lula y Flávio Bolsonaro lanzaron sus campañas para las elecciones de Brasil con la mirada puesta en el voto femenino, clave en una contienda ajustada.

Rio de Janeiro, Brasil. El presidente izquierdista de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su rival derechista Flávio Bolsonaro lanzaron este domingo sus campañas con la vista puesta en el electorado que puede decidir unos comicios que se anuncian ajustados: las mujeres.

Los brasileños acudirán a las urnas el 4 de octubre de nuevo muy polarizados y bajo la sombra del presidente estadounidense Donald Trump, que ha respaldado abiertamente a candidatos conservadores en elecciones en Latinoamérica.

Lula, de 80 años, que busca un cuarto mandato no consecutivo, se enfrenta al hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, preso por golpismo.

El izquierdista inició su campaña con un mitin en la cuna de su carrera política, Sao Bernardo do Campo, donde como sindicalista se dirigió a multitudes durante una huelga general en plena dictadura en los años 1970.

El domingo llegó en helicóptero al Estadio 1.º de Mayo, con las gradas cubiertas por el rojo característico del Partido de los Trabajadores. Unos 20.000 militantes ocupaban el recinto, dijeron los organizadores a la AFP.

“Estuve aquí en el 79. Lula se proyectó como líder con un discurso para el que no tenía ni micrófono, íbamos pasando lo que decía de boca en boca hasta el último compañero”, dijo a la AFP Luiz Turco, dirigente del partido en el estado de Sao Paulo y excompañero de Lula en el sindicato metalúrgico.

Turco llevaba un sombrero panamá igual que el izquierdista, operado de un carcinoma en la cabeza hace unos meses.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se dirige a una conferencia de prensa en Nueva Delhi el 22 de febrero de 2026. (Foto de Sajjad HUSSAIN / AFP) (SAJJAD HUSSAIN/AFP)

‘Somos mayoría’

El mandatario regresó al poder en 2023 tras haber sido encarcelado por condenas por corrupción, que luego fueron anuladas.

En su tercer mandato, presume de un crecimiento de los programas sociales y de la caída de la deforestación en la Amazonía.

Pero las tensiones con Estados Unidos y los aranceles impuestos a Brasil dominan el debate.

Lula dijo el viernes que quería decirle a Trump, aliado de Bolsonaro padre: “No se meta en los asuntos de Brasil, especialmente en lo que respecta a las elecciones. Si se mete, va a perder”.

Pero en Sao Bernardo do Campo, Lula se dedicó sobre todo a conquistar a las mujeres.

Los hombres deben “aprender desde niño que un hombre no es mejor que una mujer. Tienen que aprender que somos iguales”, dijo.

Dirigiéndose a su esposo como “amor”, la primera dama Rosángela “Janja” da Silva le cantó y abrazó tras un discurso feminista.

“Somos mayoría y vamos a elegirte nuevamente”, prometió Janja.

Las mujeres constituyen el 53% de los 158 millones de votantes de Brasil, votan más que los hombres y contribuyeron a lograr la estrecha victoria de Lula en 2022.

Un sondeo de la encuestadora Quaest mostró el viernes que, en una probable segunda vuelta, Lula obtendría el 43% de los votos frente al 40% de Bolsonaro.

‘El hijo de Pelé’

El senador Flávio Bolsonaro, de 45 años, fue designado candidato de la derecha después de que su padre fuera encarcelado por intentar un golpe de Estado contra Lula cuando perdió la reelección en 2022.

Se presenta como una versión “más moderada” del ultraderechista, a la vez que reivindica el legado de su padre, todavía líder indiscutible del conservadurismo brasileño.

“Me están mirando y están recordando a alguien. Sé que me parezco a él. Pero es difícil comparar al hijo de Pelé con Pelé”, dijo Flávio con una camiseta de la selección de Brasil, como vestía a menudo su padre, en la playa de Copacabana de Rio de Janeiro.

Unas 9.000 personas acudieron a su llamamiento, según la estimación del Monitor do Debate Político de la Universidad de Sao Paulo, una cifra menor respecto a los multitudinarios actos que solía protagonizar Jair Bolsonaro.

“Brasil va a vencer porque yo voy a proteger a las mujeres de este Brasil. Porque abusadores, violadores de mujeres y de niños”, van a ir a la cárcel y “solo van a salir después de hacerse la castración química”, prometió.

Flávio promete mano dura contra el crimen y ha elogiado el modelo del presidente Nayib Bukele en El Salvador.

La violencia es la principal preocupación de los votantes, según Quaest, muy por delante de la economía, en segundo lugar.

“A mí me gustaría tener a Jair en las urnas. No está Jair, voy con Flávio. También es contra Lula, es un voto de protesta”, dijo Marco Antonio da Rosa, un estudiante de derecho de 21 años quien echa en cara al actual mandatario la inseguridad y los altos precios.