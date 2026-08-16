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Lula y Flávio Bolsonaro disputan el voto femenino en una elección polarizada en Brasil

Lula busca un cuarto mandato no consecutivo y Flávio Bolsonaro intenta mantener el liderazgo de la derecha, en unas elecciones marcadas por la polarización y la influencia de Donald Trump

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Por AFP
Lula y Flávio Bolsonaro lanzaron sus campañas para las elecciones de Brasil con la mirada puesta en el voto femenino, clave en una contienda ajustada. (Reuters)







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