Lula rechaza de forma tajante declaraciones de Trump sobre elecciones en Brasil

La disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump aumenta por el apoyo de Trump a aliados de Jair Bolsonaro.

Rio de Janeiro, Brasil. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este miércoles que su par estadounidense, Donald Trump, no debe “meterse en las elecciones de Brasil” de octubre, en las que el izquierdista buscará la reelección.

Trump es un aliado del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, cuyo hijo, el senador Flávio Bolsonaro, será el principal rival de Lula en los comicios.

El mandatario estadounidense “tiene derecho a tener sus preferencias electorales” pero “las elecciones de Brasil son un problema de Brasil”, dijo Lula en Ginebra tras participar como invitado en la cumbre del G7 en Francia.

En la misma cita de líderes, Trump dijo este miércoles que Brasil “se ha vuelto un país un poco duro, un poco peligroso políticamente”.

El republicano ha respaldado a candidatos de derecha en otros países latinoamericanos como Argentina, Colombia y Honduras.

Luego de recibir a Lula el mes pasado en Washington, Trump se reunió también con Flávio Bolsonaro, a quien describió como un “joven inteligente que ama a su país”.

Días después, Estados Unidos clasificó como terroristas a los dos mayores grupos narcotraficantes de Brasil, el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho.

También amenazó con subir aranceles a productos brasileños.

Ambas medidas son rechazadas con vehemencia por el gobierno de Lula, que ha acusado a Trump de comportarse como un “emperador” del mundo.

Ambos líderes arrastran tensiones desde 2025, cuando Estados Unidos impuso aranceles a Brasil en represalia por un juicio por golpismo a Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel.

Estados Unidos finalmente retiró parte de esos gravámenes.