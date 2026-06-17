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Lula rechaza de forma tajante declaraciones de Trump sobre elecciones en Brasil

Crecen las tensiones entre Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump por las elecciones en Brasil.

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Por AFP
Luiz Inacio Lula da Silva Luis da su discurso previo a la cumbre G20 en Rio de Janeiro, Brasil. (Foto: Luis ROBAYO / AFP)
La disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump aumenta por el apoyo de Trump a aliados de Jair Bolsonaro. (LUIS ROBAYO/AFP)







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