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‘Los países no tienen más opción que colaborar contra la financiación del terrorismo’, dice organismo especializado

‘Los países no pueden permitirse el lujo de no trabajar juntos. Debemos cooperar’, aseguró la presidenta de GAFI, Elisa de Anda Madrazo.

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Por AFP
El ministro francés de Economía, Finanzas e Industria, Roland Lescure, estrecha la mano del gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau
El ministro francés de Economía, Finanzas e Industria, Roland Lescure, estrecha la mano del gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau (KENZO TRIBOUILLARD/AFP)







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