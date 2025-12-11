El Mundo

‘Los arquitectos de la inteligencia artificial’ son los personajes del año para Time

La revista estadounidense nombra a “los arquitectos de la IA” como sus personajes del año y les dedica la portada. Vea quiénes son.

Por AFP
Portadas de revista TIME de los personajes del año 2025.
Portadas de revista TIME de los personajes del año 2025. (TIME/AFP)







TimeEstados Unidosinteligencia artificial
