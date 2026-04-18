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Líderes progresistas se reúnen en Barcelona para ‘proteger’ la democracia

Lula da Silva de Brasil, Claudia Sheinbaum de México, Gustavo Petro de Colombia y Yamandú Orsi de Uruguay son algunos de los líderes que participaron en la cumbre progresista

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Por AFP

Barcelona, España. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llamó a proteger la democracia ante “los ataques al sistema multilateral” en una reunión en Barcelona de líderes internacionales de izquierda junto a los mandatarios de Brasil, Colombia o México.








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