Líderes europeos piden a Trump que sea ‘razonable’ en asuntos de seguridad y cooperación

Los europeos llamaron este viernes al Estados Unidos de Donald Trump a ser razonable, en el primer día de la Conferencia de Seguridad en Múnich.

Por AFP
Esta fotografía distribuida por el Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania muestra al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky (2D), reunido con la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen (2I), al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), durante su 62.ª edición, en Múnich.
Esta fotografía distribuida por el Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania muestra al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky (2D), reunido con la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen (2I), al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), durante su 62.ª edición, en Múnich. (HANDOUT/AFP)







