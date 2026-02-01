El Mundo

Líder supremo de Irán lanza dura advertencia a Estados Unidos: ‘Esta vez será una guerra regional’

El líder supremo de Irán, Alí Jamenei, responde a las amenazas de Donald Trump y lanza una advertencia que pone en vilo al mundo

EscucharEscuchar
Por AFP
En esta fotografía de archivo proporcionada por la Agencia de Noticias de la Asamblea Consultiva Islámica (ICANA), miembros del parlamento de Irán vestidos con uniformes del CGRI (Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica) corean "Muerte a Estados Unidos" durante una sesión en Teherán el 1 de febrero de 2026.
En esta fotografía de archivo proporcionada por la Agencia de Noticias de la Asamblea Consultiva Islámica (ICANA), miembros del parlamento de Irán vestidos con uniformes del CGRI (Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica) corean "Muerte a Estados Unidos" durante una sesión en Teherán el 1 de febrero de 2026. (-/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IránEstados UnidosGuerraIntervenciónCuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC)
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.