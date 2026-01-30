El Mundo

Tensión por Irán aumenta: Trump dice que quieren llegar a un acuerdo para evitar ataque de Estados Unidos

“Puedo decir esto: quieren llegar a un acuerdo”, dijo el presidente estadounidense Donald Trump.

Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla antes de firmar órdenes ejecutivas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, DC.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla antes de firmar órdenes ejecutivas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, DC. (ANNABELLE GORDON/AFP)







