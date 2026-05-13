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Líder del partido antiinmigración Reform UK es investigado por millonaria donación no declarada

Nigel Farage recibió más de $6,6 millones en una donación de 2024 antes de elecciones legislativas, pero no la declaró ni especificó su origen. Esto reveló un reportaje.

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Por AFP
El líder de Reform UK, Nigel Farage, camina por la Cámara de los Comunes para asistir a la Apertura Estatal del Parlamento en el Palacio de Westminster, en Londres, el 13 de mayo de 2026.
El líder de Reform UK, Nigel Farage, camina por la Cámara de los Comunes para asistir a la Apertura Estatal del Parlamento en el Palacio de Westminster, en Londres, el 13 de mayo de 2026. (TOBY MELVILLE/AFP)







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