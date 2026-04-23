El Mundo

Líder de Irán, Mojtaba Jamenei, está herido pero lúcido tras ataque aéreo, según ‘The New York Times’

No ha aparecido en público desde que fue nombrado líder supremo y sus comunicaciones públicas son a través de comunicados escritos

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Por AFP
Estados Unidos ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre el supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, y otros altos funcionarios de ese país.
Estados Unidos ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre el supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, y otros altos funcionarios de ese país. Foto es de 2024. (HAMED JAFARNEJAD/AFP)







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