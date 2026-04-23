Líder de Irán, Mojtaba Jamenei, está herido pero lúcido tras ataque aéreo, según ‘The New York Times’

Estados Unidos ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre el supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, y otros altos funcionarios de ese país. Foto es de 2024.

Washington, Estados Unidos El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, resultó gravemente herido en el ataque aéreo de Estados Unidos e Israel en el que murió su padre y predecesor, Ali Jamenei, pero mantiene la lucidez mental, informó el jueves The New York Times.

La información del diario neoyorquino, que cita a varios funcionarios iraníes sin revelar su identidad, señala que el nuevo ayatolá había delegado “por el momento” la toma de decisiones en los generales del ejército ideológico de la Guardia Revolucionaria.

Jamenei no ha aparecido en público desde que fue nombrado líder supremo y sus comunicaciones públicas son a través de comunicados escritos, lo que ha dado lugar a especulaciones sobre su estado, e incluso sobre si está vivo.

Aunque Jamenei resultó “gravemente herido” en el ataque aéreo del 28 de febrero, “mantiene la lucidez mental y está activo”, señaló The New York Times.

“Le han operado tres veces una pierna y está a la espera de una prótesis”, también ha sido intervenido en “una mano y está recuperando poco a poco la movilidad. Su rostro y sus labios sufrieron quemaduras graves, lo que le dificulta el habla”, dijo uno de los funcionarios citados en la información.

“Con el tiempo necesitará cirugía plástica”, añadió.

El contacto con Jamenei, que permanece oculto por motivos de seguridad, se realiza por notas escritas, según el periódico.

Los altos mandos de la Guardia Revolucionaria no lo visitan, pero el presidente Masoud Pezeshkian, que es cirujano cardíaco, ha participado en su atención, según el diario.

El ejército ideológico de Irán considera que ha contenido “la amenaza para la supervivencia del régimen” que supuso el comienzo de la guerra con Estados Unidos e Israel.