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Libres antiguos presos políticos en Venezuela, los primeros de cientos de excarcelaciones anunciadas

Anuncio de liberación se da tras confirmación de la muerte, hace un año, de Víctor Quero; su madre murió dos días después tras meses de lucha.

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Por AFP
Carmen Navas (tercera desde la izquierda), madre del fallecido preso político Víctor Hugo Quero Navas, asiste a una misa en su honor en Caracas el 15 de mayo. Ella murió dos días después.
Carmen Navas (tercera desde la izquierda), madre del fallecido preso político Víctor Hugo Quero Navas, asiste a una misa en su honor en Caracas el 15 de mayo. Ella murió dos días después. (JUAN BARRETO/AFP)







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