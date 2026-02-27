Liberan a dos candidatos secuestrados en Colombia en medio de una campaña marcada por la violencia

El presidente ,Gustavo Petro, que ha intentado sin éxito negociar la paz con guerrillas, grupos paramilitares y narcotraficantes.

Bogotá, Colombia. Dos candidatos al Congreso de Colombia fueron liberados tras permanecer varias horas cautivos en medio de la violenta campaña política que deja un aspirante presidencial asesinado, informó el viernes el ministro de Defensa.

El jefe de la cartera, Pedro Sánchez, había denunciado el jueves la desaparición de un candidato de derecha al Senado y una dirigente indígena que aspira a la Cámara baja en los comicios legislativos del 8 de marzo.

El ministro aseguró en la red X que ambos “regresaron sanos y salvos a sus hogares”.

El candidato derechista Andrés Vásquez estuvo desaparecido durante 40 horas en el departamento del Cesar (norte) y la representante indígena Ana Guetio durante 17 horas en Cauca (suroeste), según el ministro.

Sánchez aseguró que fueron abiertas investigaciones para “establecer quiénes están detrás” de las retenciones.

Colombia atraviesa una crisis de seguridad al término del gobierno del izquierdista Gustavo Petro, que ha intentado sin éxito negociar la paz con guerrillas, grupos paramilitares y narcotraficantes.

Los colombianos elegirán al sucesor de Petro en las presienciales del 31 de mayo con la seguridad como una de las principales preocupaciones.

En agosto murió víctima de un atentado a bala el senador de derecha Miguel Uribe, que aspiraba a ser candidato presidencial.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, informó el viernes que su oficina documentó 32 asesinatos de líderes políticos en Colombia en 2025.

“Me preocupa la situación de seguridad de cara a las elecciones”, dijo durante una presentación sobre el estado de los derechos humanos en el mundo.