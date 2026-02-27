El Mundo

Liberan a dos candidatos secuestrados en Colombia en medio de una campaña marcada por la violencia

Tras horas de cautiverio , los aspirantes regresaron a sus hogares; el Gobierno investiga las retenciones en un clima de crisis de seguridad rumbo a las elecciones

EscucharEscuchar
Por AFP
Gustavo Petro respondió a las acusaciones señalando que la “guerra contra las drogas” de EE. UU. ha sido un fracaso.
El presidente ,Gustavo Petro, que ha intentado sin éxito negociar la paz con guerrillas, grupos paramilitares y narcotraficantes. (DAVID SALAZAR/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ColombiaViolenciaCrisis de seguridadGustavo PetroMiguel Uribe
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.