Desaparecen dos candidatos al Congreso en medio de ola de violencia en Colombia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, denunció la desaparición de Andrés Vásquez y Anita Guetío a días de las elecciones legislativas del 8 de marzo.

Por AFP
Colombian President Gustavo Petro delivers a speech during the inauguration of a branch of the Universidad del Valle in Suarez, department of Cauca, Colombia, on February 28, 2025. JOAQUIN SARMIENTO / AFP
Colombia vive su mayor crisis de seguridad en una década de cara a los comicios, en los que los colombianos también elegirán el sucesor del presidente Gustavo Petro el 31 de mayo. (JOAQUIN SARMIENTO/AFP)







ColombiaSecuestroViolencia PolíticaFuerzas Armadas Revolucionarias de ColombiaGustavo Petro
