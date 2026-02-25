El Mundo

Ejército de Liberación Nacional colombiano tenía capacidad para fabricar 70 explosivos de cara a elecciones, dice Colombia

Operativo conjunto con apoyo de la DEA permitió la captura de dos personas; Defensoría y MOE alertan sobre alto riesgo de violencia en el proceso electoral

Por AFP
Imagen difundida por la Oficina de Prensa del Ejército de Colombia que muestra a miembros de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) escoltando a presuntos miembros de la guerrilla del ELN después de allanar un depósito en Bogotá.
Imagen difundida por la Oficina de Prensa del Ejército de Colombia que muestra a miembros de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) escoltando a presuntos miembros de la guerrilla del ELN después de allanar un depósito en Bogotá. (HANDOUT/AFP)







Ejército de Liberación NacionalColombiaTerroristasEleccionesExplosivos
