El Mundo

Líbano condena la destrucción ‘sistemática’ del sur por parte de Israel

Israel afirmó estar demoliendo “todas las casas” en la zona controlada por su ejército, un 10% del territorio libanés.

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Por AFP
Se observa destrucción en el poblado de Arnoun, visto desde la cercana Marjayoun (Marjeyoun), en el sur del Líbano, el 11 de agosto de 2026. Israel se negó el 6 de agosto, durante conversaciones, a retirarse de otras zonas del sur del Líbano.
Se observa destrucción en el poblado de Arnoun, visto desde la cercana Marjayoun (Marjeyoun), en el sur del Líbano, el 11 de agosto de 2026. Israel se negó el 6 de agosto, durante conversaciones, a retirarse de otras zonas del sur del Líbano. (-/AFP)







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