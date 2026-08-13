Líbano condena la destrucción ‘sistemática’ del sur por parte de Israel

Se observa destrucción en el poblado de Arnoun, visto desde la cercana Marjayoun (Marjeyoun), en el sur del Líbano, el 11 de agosto de 2026. Israel se negó el 6 de agosto, durante conversaciones, a retirarse de otras zonas del sur del Líbano.

Beirut, Líbano. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, condenó el miércoles la destrucción “sistemática” del sur del país, donde Israel afirmó estar demoliendo “todas las casas” en la zona controlada por su ejército.

Salam señaló que los “ataques, incursiones, demoliciones y la destrucción sistemática de viviendas”, infraestructura, edificios gubernamentales y lugares de culto por parte de Israel “representan una grave violación de los principios y normas del derecho internacional y del derecho internacional humanitario”.

“Afirmar que las aldeas y los pueblos ‘son en su totalidad instalaciones militares’ no se sostiene ante ninguna lógica y no puede utilizarse como excusa para destruirlos, desplazar a sus habitantes e impedirles regresar”, agregó en un comunicado.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, visitó el sur de Líbano el miércoles y prometió mantener tropas en la llamada “zona de seguridad”, al afirmar que su ejército estaba “destruyendo la infraestructura subterránea” y “todas las casas”.

El movimiento islamista Hezbolá arrastró a Líbano a la guerra de Oriente Medio en marzo al atacar a Israel, que respondió con intensos bombardeos y una invasión terrestre que, según las autoridades libanesas, han causado la muerte de más de 4.300 personas.

Un acuerdo marco alcanzado a fines de junio entre Líbano e Israel bajo auspicios de Washington implica el desarme de ese grupo respaldado por Irán, una retirada gradual de las fuerzas israelíes del sur libanés y el despliegue del ejército de Beirut en la región, comenzando por “zonas piloto”.

Al ser preguntado sobre las declaraciones de Katz, un funcionario del Departamento de Estado respondió que Estados Unidos “espera que todas las partes actúen de manera coherente con el acuerdo marco que acordaron, e Israel ha declarado claramente que no tiene ambiciones territoriales en Líbano”.

“Una presencia militar permanente en el sur del Líbano no es coherente con los compromisos asumidos en el acuerdo marco, ni con la paz y la seguridad a largo plazo de ambos Estados”, señaló en un correo electrónico enviado a la AFP.

Si bien la violencia ha disminuido significativamente desde la firma de principio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán en junio y del pacto entre las autoridades libanesas e Israel, Líbano sigue reportando ataques intermitentes y demoliciones continuas.

La estatal Agencia Nacional de Noticias (NNA) libanesa informó el miércoles que tropas israelíes llevaron a cabo detonaciones en aldeas del sur, incluida Zawtar al Shariqya, que linda con una de las “zonas piloto”.