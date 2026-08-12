Ministro israelí de Defensa rechaza retirar tropas de Líbano, Siria y Gaza

Jerusalén, Indefinido. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, visitó el miércoles el sur de Líbano y reafirmó su determinación de mantener tropas en la zona que ocupan en esa región, así como en Siria y en Gaza.

“Tal y como el primer ministro y yo mismo hemos afirmado claramente, no nos retiraremos de esta zona de seguridad” -término con el que Israel se refiere a la franja territorial que ocupa-, declaró Katz, citado por su oficina.

“El ejército está aquí para proteger las localidades del norte” de Israel “y a sus propias fuerzas. Limpiaremos esta zona (...) No nos retiraremos bajo ningún concepto de las zonas de seguridad: ni en Líbano, ni en Siria, ni en Gaza”, insistió.

Las fuerzas israelíes están desplegadas y operan en una franja de unos 10 kilómetros en el interior del país vecino, a lo largo de la frontera.

Israel y Líbano, que técnicamente siguen en guerra, firmaron un acuerdo marco que prevé el despliegue del ejército libanés en el sur, comenzando por unas “zonas piloto” que Israel debe evacuar, a condición del desarme de Hezbolá.

El movimiento islamista proiraní rechaza este acuerdo.

Hezbolá arrastró a Líbano a la guerra en Oriente Medio en marzo al disparar cohetes contra Israel, que respondió con bombardeos y la invasión terrestre del sur, dejando más de 4.300 muertos según Beirut.

Pese al alto el fuego vigente desde junio, Israel sigue llevando a cabo ataques puntuales.

Un funcionario estadounidense afirmó que su país organizará un nuevo ciclo de negociaciones entre Israel y Líbano en septiembre.

En Gaza, donde rige un frágil alto el fuego desde octubre de 2025, las fuerzas israelíes ocupan más del 60% del estrecho territorio.

El primer ministro Benjamin Netanyahu rechazó recientemente una hoja de ruta estadounidense que preveía el desarme de Hamás y, a largo plazo, la retirada israelí.