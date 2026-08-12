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Ministro israelí de Defensa rechaza retirar tropas de Líbano, Siria y Gaza

El ministro de Defensa de Israel reafirmó la permanencia de sus tropas en Líbano, Siria y Gaza. Conozca las implicaciones del anuncio.

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Por AFP
Tropas israelíes en la zona ocupada de Líbano.
Tropas israelíes en la zona ocupada de Líbano. (AMMAR AMMAR/AFP)







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