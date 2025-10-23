El Mundo

León XIV rezó junto al rey Carlos III en oficio inédito desde el cisma anglicano

Primer monarca británico en rezar públicamente con un papa desde el nacimiento del anglicanismo en 1534

Por AFP
Rey Carlos III y a la reina Camila
El rey Carlos III y a la reina Camila durante una oración ecuménica presidida por el papa León XIV en la Capilla Sixtina, en el Vaticano. Foto (HANDOUT/AFP)







León XIV, Carlos III, Iglesia católica, Iglesia anglicana, Vaticano
