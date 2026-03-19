León XIV respalda apertura a divorciados y reaviva debate en la Iglesia

Ciudad del Vaticano, Santa Sede. El papa León XIV apoyó el jueves un texto de su predecesor Francisco que tiende la mano a los divorciados que se vuelven a casar, cuestionado por algunos conservadores, y convocó a los obispos del mundo entero para una reflexión sobre la familia.

Con “Amoris Laetitia” (“La felicidad del amor”), publicado en 2016, el papa Francisco había abierto la vía discretamente, caso por caso, a la posibilidad de recibir la comunión para los católicos divorciados que se vuelven a casar por el civil.

La publicación de esta “exhortación apostólica” significó un giro en su pontificado y causó un vivo debate en la Iglesia que expuso las críticas de su franja conservadora.

Con motivo de su décimo aniversario, León XIV calificó el texto de “mensaje luminoso de esperanza sobre el amor conyugal y familiar”.

León XIV también convocó en Roma en octubre a los presidentes de las conferencias episcopales del mundo entero para propiciar un tiempo “de escucha recíproca” sobre las “medidas a tomar”, teniendo “en cuenta lo que se realiza en las iglesias locales”.

“Nuestra época está caracterizada por transformaciones rápidas que, incluso ahora más que hace diez años, requieren una atención pastoral particular a las familias”, escribió en un mensaje publicado por el Vaticano.

Esta iniciativa, que se inscribe en el marco de la gobernanza más colegial deseada por León XIV, sugiere que el jefe de la Iglesia podría querer legislar sobre el tema en los próximos años.

La apertura iniciada por el papa Francisco fue muy criticada por algunos tradicionalistas. Cuatro cardenales conservadores la acusaron de sembrar la confusión, al considerar el matrimonio católico indisoluble.

Desde su elección en mayo de 2025, León XIV se inscribió globalmente en la continuidad pastoral de su antecesor, al mismo tiempo que adoptó un estilo más institucional.