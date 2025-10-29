El Mundo

Legisladora ‘cortaúñas’ desata escándalo en el Congreso de Perú

Legisladora peruana, Lucinda Vásquez, envuelta en escándalo por una foto de un asesor cortándole las uñas en su despacho.

EscucharEscuchar
Por AFP
La legisladora Lucinda Vásquez desata escándalo por esta imagen difundida en redes sociales.
La legisladora Lucinda Vásquez desata escándalo por esta imagen difundida en redes sociales. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Perúcongresopolíticaescándalo
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.