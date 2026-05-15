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Lazare, ‘el perro más viejo del mundo’, fallece tras alcanzar sorprendente edad

Un spaniel francés llamado Lazare, considerado “el perro más viejo del mundo”, falleció, informó su dueña el viernes, sin saber si rompió el récord de edad.

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Por AFP
Lazare, un spaniel continental miniatura papillon que habría nacido en 1995 y es considerado el perro más viejo del mundo, posa en Villy-le-Pelloux, en el este de Francia, el 12 de mayo de 2026.
Lazare, un spaniel continental miniatura papillon que habría nacido en 1995 y es considerado el perro más viejo del mundo, posa en Villy-le-Pelloux, en el este de Francia, el 12 de mayo de 2026. (JEFF PACHOUD/AFP)







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