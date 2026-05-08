¿A qué edad un perro entra en la vejez? Estudio revela diferencias según la raza

Veterinarios identificaron la edad promedio en que un perro envejece y alertaron sobre las enfermedades más comunes.

La vejez en los perros no inicia a la misma edad para todas las razas. Un estudio publicado en el Journal of Small Animal Practice determinó que los veterinarios consideran que, en promedio, un perro entra en esta etapa a los 7 años. Sin embargo, la edad cambia según el tamaño, la raza y otras condiciones particulares.

La investigación destacó que algunas razas envejecen más tarde. Por ejemplo, el cocker spaniel suele ser considerado adulto mayor a los 11 años. En cambio, el jack russell terrier alcanza esa etapa cerca de los 14 años.

Los expertos señalaron que estas diferencias obligan a adaptar los cuidados de cada perro para prevenir enfermedades y mejorar su calidad de vida.

Problemas de salud más frecuentes en perros mayores

El estudio identificó varias enfermedades comunes en perros de edad avanzada. Los problemas relacionados con el peso encabezaron la lista con un 35%.

Las afecciones musculoesqueléticas aparecieron en un 33% de los casos. Los problemas dentales alcanzaron el 31%. También figuraron enfermedades de la piel con un 28% y trastornos digestivos con un 22%.

Los investigadores explicaron que muchas de estas condiciones afectan varios sistemas del cuerpo al mismo tiempo conforme avanza la edad.

Problemas dentales aumentan con los años

La investigación detectó que las enfermedades dentales crecieron un 10% cada año en perros mayores.

Las razas pequeñas, como el cocker spaniel, mostraron mayor tendencia a acumular sarro y desarrollar enfermedades periodontales. Por esa razón, los veterinarios insistieron en mantener una higiene dental constante.

Razas grandes sufren más desgaste articular

Las enfermedades musculoesqueléticas afectaron con más frecuencia a razas grandes como el border collie, el labrador retriever y el dogo de burdeos.

El estudio relacionó estos problemas con el desgaste de las articulaciones, el peso corporal y la movilidad.

Además de la edad, los investigadores identificaron otros factores que influyen en el envejecimiento. Entre ellos destacaron el sexo, la esterilización y el tamaño del perro.

Los machos esterilizados registraron una mayor incidencia de problemas musculoesqueléticos en comparación con las hembras no esterilizadas.

La investigación también concluyó que los perros de razas grandes envejecen más rápido que los de razas pequeñas. Por esa razón, las medidas preventivas deben ajustarse a cada caso.

¿Cómo cuidar a un perro en la vejez?

Los especialistas recomendaron aplicar medidas preventivas para mejorar la calidad de vida de los perros mayores.

Chequeos veterinarios

Los controles periódicos permiten detectar enfermedades de manera temprana. También ayudan a mantener completo el esquema de vacunación y la desparasitación anual.

Alimentación balanceada

Una dieta adaptada a la edad del perro ayuda a prevenir problemas digestivos y alteraciones de peso.

Ejercicio moderado

La actividad física favorece la movilidad sin afectar las articulaciones.

Higiene dental

Las limpiezas regulares y las revisiones veterinarias reducen el riesgo de enfermedades periodontales.

El estudio también advirtió que muchos propietarios no detectan señales tempranas de enfermedad en sus mascotas. Esa situación puede retrasar el tratamiento y agravar las afecciones.

Ante este escenario, programas como PetSavers Aging Canine Toolkit buscan orientar a los dueños para reconocer síntomas frecuentes y diseñar cuidados personalizados para perros mayores.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.