Ciencia

¿A qué edad un perro entra en la vejez? Estudio revela diferencias según la raza

Razas pequeñas y grandes envejecen de forma distinta. Expertos recomiendan cuidados específicos para cada etapa de vida

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Por La Nación / Argentina / GDA
Veterinarios identificaron la edad promedio en que un perro envejece y alertaron sobre las enfermedades más comunes.
Veterinarios identificaron la edad promedio en que un perro envejece y alertaron sobre las enfermedades más comunes. (ChatGPT/Generada con IA)







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