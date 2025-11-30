¿Su perro ya es mayor? La edad de la vejez varía según su raza y tamaño

Los perros no envejecen todos a los 7 años. Estudio muestra variaciones por raza y destaca cuidados clave en su etapa senior.

La edad en la que un perro entra en la etapa de vejez no es la misma para todos, aunque muchos creen que ocurre a los 7 años. Un estudio publicado en el Journal of Small Animal Practice determinó que este umbral cambia de acuerdo con la raza, el tamaño corporal y otras características individuales.

Por ejemplo, un cocker spaniel llega a la vejez cerca de los 11 años, mientras que un jack russell terrier alcanza esta etapa a los 14. Estas diferencias muestran la necesidad de ajustar los cuidados médicos y preventivos a las particularidades de cada perro.

Enfermedades más comunes en perros mayores

El estudio identificó los principales problemas de salud en perros de edad avanzada. El exceso de peso afecta al 35% de los animales. Le siguen enfermedades musculoesqueléticas (33%), dentales (31%), cutáneas (28%) y digestivas (22%).

Las afecciones dentales aumentaron un 10% cada año con la edad. Las razas pequeñas, como el cocker spaniel, mostraron mayor tendencia a la acumulación de sarro y enfermedades periodontales, lo que evidencia la importancia de una higiene bucal constante.

Las dolencias musculoesqueléticas son más frecuentes en razas grandes como el labrador retriever, border collie y dogo de Burdeos. Estas enfermedades se relacionan con el desgaste de las articulaciones y el peso corporal.

¿Qué factores influyen en el envejecimiento de un perro?

Además de la edad, el sexo, el tamaño y el estado de esterilización son determinantes. Los perros de razas grandes envejecen más rápido que los pequeños. También se observó que los machos esterilizados tienen más problemas musculoesqueléticos que las hembras sin esterilizar.

Cuidados recomendados para perros mayores

Para mejorar la calidad de vida en la vejez, el estudio recomienda un enfoque preventivo integral, que incluya:

Controles veterinarios regulares

Esquema completo de vacunación

Desparasitación anual

Dieta balanceada, adecuada a su edad

Ejercicio moderado para mantener la movilidad sin forzar las articulaciones

Higiene dental periódica

Además, la educación de los propietarios es clave. El personal veterinario debe enseñar a identificar los signos tempranos del envejecimiento, ya que muchos dueños no logran detectarlos. Esta falta de conocimiento podría retrasar diagnósticos y tratamientos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.