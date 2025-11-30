Ciencia

¿Su perro ya es mayor? La edad de la vejez varía según su raza y tamaño

Conozca la edad en que realmente empieza la vejez según su raza y tamaño, y qué cuidados necesita en esa etapa

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Los perros no envejecen todos a los 7 años. Estudio muestra variaciones por raza y destaca cuidados clave en su etapa senior.
Los perros no envejecen todos a los 7 años. Estudio muestra variaciones por raza y destaca cuidados clave en su etapa senior. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCPerrosEdad perros
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.