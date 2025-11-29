Ciencia

El ADN del lobo aparece en casi todas las razas de perros (incluso las más tiernas)

Aunque su perro luzca tierno, podría tener un pasado salvaje. Un estudio genético revela cuántas razas conservan ADN de lobo y qué rasgos heredaron

Por O Globo / Brasil / GDA
Casi todas las razas de perros, incluso las más pequeñas, conservan ADN de lobo que influyó en su físico y comportamiento.
Casi todas las razas de perros, incluso las más pequeñas, conservan ADN de lobo que influyó en su físico y comportamiento.







