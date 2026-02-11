El Mundo

Latam-GPT: la jugada para que América Latina deje de ser espectadora en la era de la Inteligencia Artificial

Chile lidera el lanzamiento de esta singular plataforma. Conozca los detalles.

Por AFP
Chile, Latam-GPT, inteligencia artificial, IA
A diferencia de los modelos de Estados Unidos, Latam-GPT utiliza 8TB de datos regionales para entender modismos y jergas locales. (Reproducción EF/Carlos Cordero)







LatamGPTIAAmérica LatinaChile
