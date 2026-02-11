Latam-GPT: la jugada para que América Latina deje de ser espectadora en la era de la Inteligencia Artificial

A diferencia de los modelos de Estados Unidos, Latam-GPT utiliza 8TB de datos regionales para entender modismos y jergas locales.

En un sector dominado por emporios estadounidenses, Chile lanzó el martes 10 de febrero Latam-GPT, un proyecto destinado a entregar a América Latina su propio modelo de inteligencia artificial, con el objetivo de limitar ciertos sesgos observados en los sistemas actuales.

El proyecto es impulsado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (Cenia), una corporación privada con financiamiento público.

Latam-GPT cuenta con el apoyo de universidades, fundaciones, bibliotecas, entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil de países como Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, México, Perú, Ecuador o Argentina.

“Gracias a Latam-GPT estamos posicionando a la región como un actor activo y soberano en la economía del futuro. Estamos en la mesa, no somos el menú”, celebró el presidente Gabriel Boric, durante la presentación de la iniciativa en el canal Televisión Nacional.

Esta herramienta quiere romper “prejuicios”, y evitar que la representación de América Latina en el resto del mundo “se vea todo igual”, dice a la AFP el ministro de Ciencias de Chile, Aldo Valle.

La región “no puede ser solo usuaria o receptora pasiva de los sistemas de inteligencia artificial. Eso puede tener como consecuencia perder buena parte de nuestras tradiciones”, agrega.

A pesar de su nombre, esta herramienta no es un chat con el que se puede interactuar. Se trata de una “gran base de datos” entrenada a partir de información de la región, que puede servir para desarrollar aplicaciones tecnológicas, explica el ministro.

Límites de Latam-GPT

El desarrollo de los grandes modelos de IA se concentra principalmente en Estados Unidos, China y Europa. Sin embargo, además de Latam-GPT, han surgido otras alternativas como SEA-LION del sudeste asiático o UlizaLlama en África, más enfocados en sus propias culturas.

Para entrenar a Latam-GPT se reunieron más de ocho terabytes de información, equivalentes a millones de libros.

Esta IA se creó con apenas $550.000 de financiamiento, provenientes principalmente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y de recursos propios, además de convenios con otras instituciones.

Su primera versión se desarrolló en la nube de Amazon Web Services, pero en el futuro será entrenada en un supercomputador que debe ser montado en la Universidad de Tarapacá, en el norte del país, durante el primer semestre de 2026.

“Los modelos desarrollados en otras partes del mundo, si bien tienen datos de Latinoamérica, son una proporción bastante pequeña”, asegura a la AFP Álvaro Soto, director del Cenia.

Durante el lanzamiento de Latam-GPT, Boric ejemplificó que si se le pregunta a ChatGPT por el sitio de Calais, una batalla que comenzó en 1346 entre Inglaterra y Francia, “tiene una información muy desarrollada”.

“Pero si le preguntas por el sitio de Chillán, que fue una de las batallas más importantes en la guerra de la independencia chilena, tiene mucho menos información”, aseguró el mandatario.

En esta etapa, la información del modelo está principalmente en español y portugués, aunque el objetivo es incorporar también contenidos en lenguas indígenas.

Sin embargo, “no hay ninguna posibilidad de que (Latam-GPT) pueda competir contra los grandes modelos de IA”, asegura a la AFP Alejandro Barros, profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile.

Para el académico, la diferencia presupuestaria es clave, ya que otros proyectos tienen “cientos de millones de dólares y en algunos casos miles de millones de dólares para infraestructura”.

El potencial de Latam-GPT

Latam-GPT podría servir para crear herramientas adaptadas a necesidades locales, como soluciones digitales para “hospitales con problemas logísticos o de uso de recursos médicos”, explica Soto.

Una de las primeras empresas en utilizar Latam-GPT será la chilena Digevo, que desarrollará robots conversacionales especializados en servicio al cliente para aerolíneas o empresas de comercio.

Estas empresas “están muy interesadas en que sus usuarios se expresen y reciban respuestas en lenguaje local”, afirma a la AFP Roberto Musso, director de la compañía dedicada a desarrollar aplicaciones digitales.

Según Musso, Latam-GPT permite reconocer “jergas, modismos y hasta la velocidad de hablar” y evitar “problemas de sesgos” que pueden generarse en otros modelos de IA.