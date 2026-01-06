El Mundo

Las seis claves del juicio de Nicolás Maduro en Estados Unidos: ¿Qué sigue ahora?

Desde la audiencia inicial hasta una posible colaboración con la justicia: las claves del proceso judicial que enfrenta Nicolás Maduro en una corte federal de Nueva York. Lea más.

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Este boceto de la sala muestra al derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2.º desde la izquierda), y a su esposa, Cilia Flores, asistiendo a su lectura de cargos en el Palacio de Justicia Federal Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York, junto con los abogados defensores Barry Pollack (izquierda) y Mark Donnelly (2.º desde la derecha). El derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro se declaró no culpable de los cargos de narcoterrorismo en un tribunal de Nueva York el lunes, dos días después de ser capturado por fuerzas estadounidenses en una impactante redada en su casa en Caracas. Maduro, de 63 años, le dijo a un juez federal en Manhattan que había sido “secuestrado” de Venezuela y afirmó: “Soy inocente, no soy culpable”, según informaron medios estadounidenses.
La pena de Maduro podría ser reducida a un mínimo de 30 años de prisión. (JANE ROSENBERG/AFP)







