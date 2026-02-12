El Mundo

Las disculpas no bastaron para Trump: Su juicio contra la BBC ya tiene fecha

El presidente estadounidense lleva a los tribunales a la BBC, el medio estatal británico, en un juicio millonario por un polémico supuesto montaje.

Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla antes de firmar órdenes ejecutivas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, DC.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,a juicio contra la BBC (AFP/AFP)







