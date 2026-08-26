El Mundo

Las ‘batallas de aura’ saltan de las redes sociales a las calles latinoamericanas

Jóvenes de países como México, Argentina, Brasil, Perú y Bolivia se reúnen para competir con gestos, memes y referencias de Internet y demostrar quién tiene más estilo y confianza

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Por AFP
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Imagen ilustrativa de “farmear aura”, tendencia viral en la que jóvenes se enfrentan mediante gestos, poses y movimientos para demostrar quién proyecta mayor carisma, presencia o “aura”. Imagen generada con IA.
Imagen ilustrativa de “farmear aura”, tendencia viral en la que jóvenes se enfrentan mediante gestos, poses y movimientos para demostrar quién proyecta mayor carisma, presencia o “aura”. Imagen generada con IA. (Chatgpt/Chatgpt)







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Batallas de aura
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