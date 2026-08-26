Las ‘batallas de aura’ saltan de las redes sociales a las calles latinoamericanas

Imagen ilustrativa de “farmear aura”, tendencia viral en la que jóvenes se enfrentan mediante gestos, poses y movimientos para demostrar quién proyecta mayor carisma, presencia o “aura”. Imagen generada con IA.

México. Dos chicos saltan y gesticulan, se miran fijamente a los ojos y uno lanza una mueca final contundente: es el fin de esta batalla de “farmear aura” en México. Hay un ganador, todos aplauden.

Estas competencias comenzaron como comentarios en redes sociales para luego pasar a encuentros presenciales de jóvenes, cada vez menos frecuentes en la era digital.

Las batallas se convocan en redes sociales. Ya se han realizado en Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, Costa Rica y México. En una ciudad de Honduras, el alcalde las prohibió.

“Farmear” hace referencia a tácticas para obtener puntajes en videojuegos. “Aura” alude a “estilo” o “actitud”: comentarios como “+10.000 de aura”, “+100 aura” o “aura 100%” son comunes en TikTok o Instagram.

Y por ahí van los puntajes de la competencia: es un duelo de actitud.

“Quien se vea mejor, quien lo demuestra, quien causa más risa, quien tenga más confianza es el que gana”, explica a la AFP Aldhir González, de 22 años, que organizó una de las primeras batallas frente al imponente palacio de Bellas Artes en Ciudad de México.

La mayoría de los participantes son jóvenes estudiantes de entre 14 y 20 años.

‘Siuuuu’ versus ‘six-seven’

Es esencial para la competencia saber referenciar, mediante gestos, la mayor cantidad posible de memes y videos divertidos que circulan en internet.

Carlos Quintana llega a la final. Durante el duelo, el chico de 14 años lanza el gesto “Siuuuu” de Cristiano Ronaldo al anotar gol. Luego dispara un “mewing”, meme usado para describir superioridad: enfatiza una mandíbula marcada con mirada fija.

El contrincante responde. Mueve las manos simultáneamente en referencia al “six-seven”, un término popularizado en TikTok. Los chicos lo usan para decir “más o menos” y otros simplemente cuando bromean o la están pasando bien.

Joan Deivid entra ahora en competencia. Viste un disfraz de rana y golpea al rival con un zueco de goma gigante que lleva en la mano. “Esto es aura”, apunta sonriendo el joven de 19 años.

Alrededor de los participantes se congregan otros que graban en el celular; una música como de videojuego suena en un parlante.

Comunicación real

Otra batalla fue convocada para el domingo en un parque de Ciudad de México. El sábado, hay otra en un barrio de Buenos Aires.

En Argentina, las competencias de “farmeo” fueron alimento de numerosos memes que llegaron incluso a los clubes de fútbol: Boca Juniors publicó en X una foto del mediocampista Santiago Ascacíbar celebrando un gol e ironizó sobre lo problemático que sería competir contra él en términos de aura.

“El aura es un estilo de vida” que “casi nadie lo entiende”, dice el organizador del torneo bonaerense del sábado, quien se identifica como “Gonzalo bien de vago”.

Las batallas se popularizan en medio de un debate en México sobre cómo regular redes sociales y el uso de celulares en escuelas.

Y son blanco de burlas y críticas, sobre todo entre el público mayor. “Si por mi fuera, que exista el servicio militar obligatorio”, dijo un alcalde en Honduras que prohibió las batallas.

La psicóloga venezolana María Eugenia Tovar destaca no obstante “la importancia que tiene la comunicación a través de redes sociales y a través de memes”.

“Toda esta comunicación digital es real para los adolescentes y genuinamente tiene un impacto en ellos, al punto que también puede propiciar encuentros presenciales”, explica a la AFP.

“Distraerme de casa”

Último duelo frente a Bellas Artes en México: la final. El público y un jurado definen a los ganadores a partir de quién “farmeó más aura”.

El ganador se lleva 3.000 pesos, unos 177 dólares. En Argentina el premio es... “aura infinita”.

Kaled Rosales resulta ganador. Explica que estudió los movimientos para contraatacar.

Un juez dijo que tenía “aura” desde que vio sus bermudas y zuecos rojos del personaje “Rayo McQueen” de Disney.

“Planeo ir a más batallas” y subirlas a las redes, dice a la AFP Rosales. “Más que por un premio lo hago para pasarla bien y distraerme de casa”.