La Union Europea confirma sanciones contra colonos extremistas israelíes

Banderas de la UE ondean en fila frente al edificio de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica.

Bruselas, Bélgica. La Unión Europea confirmó el jueves que impuso sanciones a colonos extremistas israelíes responsables de actos de violencia contra palestinos en Cisjordania.

Cuatro entidades y tres individuos fueron sancionados por “abusos graves y sistemáticos” contra palestinos, indicó el Consejo de la UE, que representa a los Estados miembros, en un comunicado.

Esta confirmación se produce tras un acuerdo alcanzado por los 27 durante una reunión de sus cancilleres este mes.

La organización Nachala y su directora, Daniella Weiss, fueron sancionadas por haber alentado y facilitado actos de violencia que condujeron al “desplazamiento forzado” de palestinos, según el comunicado.

La ONG israelí Regavim y su director, Meir Deutsch, también fueron objeto de estas sanciones tras presionar a favor de la “demolición” de propiedades palestinas en Cisjordania.

Las otras organizaciones e individuos señalados por la UE son la ONG Hashomer Yosh y su director, Avichai Suissa, así como la asociación Amana.

Estas medidas, que prevén la congelación de activos en la Unión Europea y la prohibición de entrar su territorio, habían estado bloqueadas durante meses por el veto de Hungría, gobernada en ese momento por el nacionalista Viktor Orbán.

Pero la victoria en ese país del conservador proeuropeo Peter Magyar en las elecciones legislativas del 12 de abril permitió alcanzar un acuerdo político antes de esta adopción formal.

Territorio palestino escenario de episodios violentos diarios, Cisjordania está ocupada por Israel desde 1967.