El Mundo

La Union Europea confirma sanciones contra colonos extremistas israelíes

Cuatro entidades y tres individuos fueron sancionados por ‘abusos graves y sistemáticos’ contra palestinos, indicó el Consejo de la UE.

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Por AFP
Banderas de la UE ondean en fila frente al edificio de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica.
Banderas de la UE ondean en fila frente al edificio de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica. (PeskyMonkey/Getty Images)







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