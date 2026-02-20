El Mundo

La Sagrada Familia de Barcelona, alcanza su cima tras siglo y medio

Obras tienen más de 144 años y se estiman al menos 10 años más para su finalización

Por AFP
La basílica de la Sagrada Familia alcanzó hoy su punto álgido tras completar la cruz de su torre central, que corona la iglesia más alta del mundo con 172,5 metros y supone un gran paso en la construcción del templo concebido por Antoni Gaudí hace más de 140 años.
EspañaBarcelonaIglesia CatólicaSagrada FamiliaPapa León XIV
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

