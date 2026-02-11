Áncora

¿Está finalmente terminada la Sagrada Familia de Barcelona? Esto es lo que falta para concluir la obra de Gaudí

La Sagrada Familia coronará próximamente su torre central convertida en la iglesia más alta del mundo, pero, ¿qué falta por hacer?

Por AFP
El arquitecto jefe de la Sagrada Familia de Barcelona, Jordi Faulí, posa junto a una maqueta de la basílica durante una entrevista con AFP en Barcelona.
El arquitecto jefe de la Sagrada Familia de Barcelona, Jordi Faulí, posa junto a una maqueta de la basílica durante una entrevista con AFP en Barcelona. (LLUIS GENE/AFP)







