La ONU exige a Israel que impida un ‘genocidio’ en Gaza

Una mujer observó a niños que juegan entre tiendas de campaña en un campamento improvisado para palestinos desplazados en la zona de Nahr al-Bared, en Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, este1 de abril . La mayoría de los 2,4 millones de habitantes de Gaza han sido desplazados, a menudo en repetidas ocasiones, por la guerra que comenzó con el ataque de Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Ginebra, Suiza. Naciones Unidas pidió este lunes a Israel que tome medidas para evitar actos de “genocidio” en Gaza y denunció indicios de “limpieza étnica” en la Franja y en Cisjordania ocupada.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió en un nuevo informe que Israel garantice “con efecto inmediato que su ejército no cometa actos de genocidio y que adopte todas las medidas necesarias para prevenir y castigar la incitación a cometer genocidio”.

En la conclusión del informe, Türk instó a Israel a garantizar el cumplimiento de una orden de la Corte Internacional de Justicia de 2024 que le exige adoptar medidas para prevenir los actos de genocidio en Gaza.

El informe abarca el período comprendido entre el 7 de octubre de 2023, fecha en que un ataque del movimiento islamista Hamás en Israel desencadenó una ofensiva israelí en Gaza, y mayo de 2025.

En él, la ONU también condena las “graves violaciones” cometidas por grupos armados palestinos durante y después del ataque inicial.

El ataque de Hamás causó la muerte de 1.221 personas del lado israelí, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales.

El informe aborda los abusos sufridos por los rehenes capturados por los grupos armados palestinos, muchos de los cuales denunciaron torturas y agresiones sexuales durante su cautiverio.

Sin embargo, la mayor parte del reporte se centra en la actuación de las fuerzas israelíes en Gaza, donde más de 72.700 palestinos han muerto en la campaña militar de represalia de Israel, según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo autoridad de Hamás, cuyas estadísticas son consideradas fiables por la ONU.

Centenares de miles de personas continúan viviendo en tiendas, en unas condiciones muy difíciles pese al alto al fuego en vigor desde octubre del año pasado.

“El cese el fuego disminuyó la inmensa escala de violencia que se había registrado hasta ese momento y abrió un pequeño margen de maniobra en el ámbito humanitario”, declaró a los periodistas en Ginebra Ajith Sunghay, jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en los territorios palestinos ocupados.

“Sin embargo, los asesinatos y la destrucción de infraestructuras han continuado de forma casi diaria, y la situación humanitaria general sigue siendo grave”, advirtió.

El informe también destaca que Israel “realizó ataques contra civiles o sujetos protegidos, incluyendo instalaciones sanitarias y médicas, y (...) periodistas, activistas por los derechos civiles, trabajadores sanitarios, del sector humanitario y policías”.