El Mundo

La ONU exige a Israel que impida un ‘genocidio’ en Gaza

Naciones Unidas denunció indicios de “limpieza étnica” en la Franja y en Cisjordania ocupada.

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Por AFP
Una mujer observó a niños que juegan entre tiendas de campaña en un campamento improvisado para palestinos desplazados en la zona de Nahr al-Bared, en Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, este1 de abril . La mayoría de los 2,4 millones de habitantes de Gaza han sido desplazados, a menudo en repetidas ocasiones, por la guerra que comenzó con el ataque de Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.
Una mujer observó a niños que juegan entre tiendas de campaña en un campamento improvisado para palestinos desplazados en la zona de Nahr al-Bared, en Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, este1 de abril . La mayoría de los 2,4 millones de habitantes de Gaza han sido desplazados, a menudo en repetidas ocasiones, por la guerra que comenzó con el ataque de Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. (BASHAR TALEB/AFP)







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