La ONU alerta frente a la crisis en los océanos y urge a la acción global

El Ártico enfrenta un rápido derretimiento de su hielo marino. Foto utilizada con fines ilustrativos.

París, Francia. Los océanos se encuentran en una “crisis que se profundiza” y que exige una acción mundial urgente, advirtió el lunes la ONU en un informe, en el que además alertó sobre un aumento de la temperatura y la elevación de los mares.

Al mismo tiempo, la cubierta de hielo se está reduciendo y los ecosistemas marinos están sometidos a una presión creciente.

Al cabo de cinco años de trabajo de 600 científicos internacionales, el voluminoso informe de 1.352 páginas detalla el creciente costo del cambio climático, la contaminación y la sobrepesca en los océanos, que cubren más del 70% del planeta.

“El océano es la base de la vida en la Tierra. Pero su salud corre un grave peligro, ya que los ecosistemas y hábitats se acercan o superan puntos críticos de no retorno”, según la tercera Evaluación Mundial de los Océanos (WOA, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas.

Los océanos son fundamentales para el planeta, porque regulan el clima y proporcionan alimento a miles de millones de personas.

La WOA advirtió de “una crisis que se profundiza, ya que el cambio climático, la contaminación, la sobrepesca y la pérdida de biodiversidad someten a los sistemas oceánicos a una presión extrema”.

La situación exige una acción urgente, mediante una cooperación multilateral más sólida, una mayor ambición y decisiones basadas en la mejor ciencia disponible, añadió el organismo.

“No podemos seguir tratando al océano como si fuera ilimitado”, declaró en un comunicado el secretario general de la ONU, António Guterres.

Calentamiento y elevación más rápidos

El informe, que abarca principalmente el periodo de 2018 y 2023, traza un panorama contundente del estado de los océanos.

Alrededor del 16% del aumento total del contenido de calor oceánico registrado desde 1955 se ha producido solo desde 2018, según la evaluación.

Los océanos han absorbido más del 90% del exceso de calor y el 30% del CO2 liberado a la atmósfera por la quema de combustibles fósiles.

A medida que el agua se calienta, se expande, lo que contribuye al aumento del nivel del mar junto con el agua de deshielo de los glaciares y las capas de hielo.

El nivel del mar sigue aumentando a ritmos cada vez mayores: la elevación pasó de menos de 2,0 milímetros por año antes de 2015 a 4,3 mm en 2023.

Si bien los milímetros pueden parecer poco, “se acumulan muy rápido”, declaró a la AFP Ian Butler, ecólogo marino radicado en Australia y uno de los coordinadores del grupo de expertos de la WOA.

El Océano Ártico podría perder su cubierta de hielo hacia mediados de siglo, indicó el informe.

“Estamos contemplando seriamente un Océano Ártico sin hielo durante partes del año dentro de 10 o 20 años”, dijo Butler.

El deshielo en el polo norte también está remodelando la geopolítica, abriendo rutas marítimas anteriormente inaccesibles y aumentando la competencia entre grandes potencias, entre ellas Estados Unidos, Rusia y China.

En el polo sur, el hielo marino antártico, que había aumentado gradualmente entre 1979 y 2015, ha disminuido rápidamente desde 2016, según la investigación de la ONU.

El cambio climático también está transformando la vida marina, y algunas especies de peces se desplazan hacia aguas más frías o más profundas para sobrevivir.

“Algunas no tienen futuro en absoluto porque no tienen adónde ir”, señaló Butler.

Los arrecifes de coral se encuentran entre los ecosistemas más amenazados.

Las sucesivas olas de calor marinas y las tormentas “dejan muy poco tiempo para la recuperación y están empujando a los arrecifes hacia el colapso”, según el informe.

Los episodios de blanqueamiento desde 2018 han provocado una mortalidad generalizada del coral, y la WOA advierte que el 90% de los arrecifes podría desaparecer si el calentamiento supera los 1,5 ºC por encima de los niveles preindustriales.

Microplástico

La ONU además insistió en que se debe reducir la producción de plásticos.

Cada año, 52,1 millones de toneladas de residuos plásticos llegan al océano, contribuyendo a un estimado de 24,4 billones de partículas de microplástico.

Se sabe ahora que los microplásticos afectan a más de 4.000 especies marinas.

La WOA publicó su informe mientras la administración del presidente estadounidense Donald Trump se dispone a retirar cientos de instrumentos científicos de aguas profundas que se han utilizado durante una década para monitorear los efectos del cambio climático en los entornos marinos.

“Su retirada dejaría un enorme vacío en nuestra ciencia oceánica a largo plazo”, enfatizó Butler.