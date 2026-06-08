El Mundo

La ONU alerta frente a la crisis en los océanos y urge a la acción global

‘Estamos contemplando seriamente un Océano Ártico sin hielo durante partes del año dentro de 10 o 20 años’, dijo Ian Butler, ecólogo marino radicado en Australia.

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Por AFP y Sebastián Araya Delgado
Vista aérea de la capa de hielo marino en el Ártico con grandes grietas y charcos de agua de deshielo, bajo un cielo parcialmente nublado.
El Ártico enfrenta un rápido derretimiento de su hielo marino. Foto utilizada con fines ilustrativos. (CÉLINE HEUZÉ/UNIVERSIDAD DE GOTEMBURGO/CÉLINE HEUZÉ/UNIVERSIDAD DE GOTEMBURGO)







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Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

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