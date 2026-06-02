Economía

ONU alerta de un 80% de probabilidad de un episodio de El Niño entre junio y agosto

Organización de Naciones Unidas (ONU), pronostica el predominio de temperaturas superiores a lo normal en casi todas las regiones del planeta

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Por AFP
Las probabilidades de que este episodio de El Niño se mantenga al menos hasta noviembre rondan o superan el 90%, de acuerdo con las previsiones de la Organización Metereológica Mundial (OMM). (GRACIELA SOLIS)







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