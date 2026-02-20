El Mundo

La monarquía británica se tambalea tras el arresto del expríncipe Andrés

Fue arrestado y quedó en libertad mientras se le investiga por presunta mala conducta en ejercicio de cargo público vinculada al caso Epstein

EscucharEscuchar
Por AFP
Foto tomada en un lugar no revelado y publicada el 9 de agosto de 2021 por el Condado de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, muestra (de izq. a der.) al entonces príncipe Andrés, Virginia Giuffre y Ghislaine Maxwell posando para una foto. Nuevas revelaciones la semana pasada parecen indicar que Andrés envió al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein documentos potencialmente confidenciales durante su periodo como enviado comercial del Reino Unido.
Foto tomada en un lugar no revelado y publicada el 9 de agosto de 2021 por el Condado de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, muestra (de izq. a der.) al entonces príncipe Andrés, Virginia Giuffre y Ghislaine Maxwell posando para una foto. Nuevas revelaciones la semana pasada parecen indicar que Andrés envió al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein documentos potencialmente confidenciales durante su periodo como enviado comercial del Reino Unido. (HANDOUT/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Expríncipe AndrésArresto expríncipe AndrésCaso EpsteinMonarquía británica en crisisJeffrey Epstein
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.