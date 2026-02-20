La monarquía británica se tambalea tras el arresto del expríncipe Andrés

Foto tomada en un lugar no revelado y publicada el 9 de agosto de 2021 por el Condado de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, muestra (de izq. a der.) al entonces príncipe Andrés, Virginia Giuffre y Ghislaine Maxwell posando para una foto. Nuevas revelaciones la semana pasada parecen indicar que Andrés envió al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein documentos potencialmente confidenciales durante su periodo como enviado comercial del Reino Unido.

Sandringham, Reino Unido. La monarquía británica atraviesa una de sus crisis más delicadas en décadas tras el arresto del expríncipe Andrés, quien se recluyó este viernes en Sandringham, la finca privada del rey Carlos III en el este de Inglaterra, luego de ser detenido el jueves por su presunta vinculación con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Arrestado expríncipe Andrés por presunta conducta indebida vinculada al caso Jeffrey Epstein

Andrés, excluido de la vida pública de la monarquía a raíz de este escándalo, fue puesto en libertad bajo investigación la noche del jueves, tras permanecer 11 horas en una comisaría.

Las autoridades lo investigan por sospechas de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, derivadas de sus vínculos con Epstein entre 2001 y 2011, periodo en el que se desempeñó como representante especial del Reino Unido para el Comercio Internacional.

El mes pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó millones de archivos de su investigación sobre Epstein.

Entre ellos figuran documentos que parecen indicar que el expríncipe transmitió información confidencial al financiero estadounidense.

Un correo electrónico fechado el 24 de diciembre de 2010 sugiere que Andrés remitió a Epstein un “informe confidencial” sobre oportunidades de inversión en Afganistán.

Otros archivos apuntan a que, ese mismo año, envió reportes sobre viajes oficiales a China, Singapur y Vietnam.

El caso es distinto al de las acusaciones de agresión sexual presentadas contra Andrés por Virginia Giuffre, una mujer estadounidense-australiana vinculada a Epstein, quien se suicidó en 2025.

Ese proceso se cerró con un acuerdo extrajudicial en 2022 por un monto confidencial que, según la prensa británica, rondó los $12 millones.

La reina Isabel II (centro) saluda desde el balcón del Palacio de Buckingham, flanqueada por sus hijos, el príncipe Carlos, príncipe de Gales (izq.) y el príncipe Andrés, duque de York (der.), tras el desfile por el cumpleaños de la reina, "Trooping the Colour", en el centro de Londres el 15 de junio de 2013. La policía británica informó el 19 de febrero de 2026 que sus agentes registraban dos domicilios, uno en el este de Inglaterra y otro al oeste de Londres, tras la detención del expríncipe Andrés por sospecha de mala conducta en un cargo público. Nuevas revelaciones de la semana pasada parecen indicar que Andrés envió al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein documentos potencialmente confidenciales durante su periodo como enviado comercial del Reino Unido. (CARL COURT/AFP)

“Amenaza para la monarquía”

La noticia dominó este viernes las portadas de la prensa británica, que publicó una imagen del expríncipe —cuyo arresto coincidió con su 66.º cumpleaños— saliendo de la comisaría con semblante demacrado.

“Caída”, tituló el Daily Mail, mientras The Sun destacó que, como a cualquier detenido, se le habrían tomado huellas dactilares, una muestra de ADN y una fotografía policial.

La policía de Norfolk confirmó la noche del jueves que concluyó los allanamientos en Sandringham y en la antigua residencia del expríncipe en la finca real de Windsor, al oeste de Londres.

Aunque aún no se han anunciado cargos formales, la mala conducta en el ejercicio de un cargo público puede conllevar una pena máxima de cadena perpetua, según la Fiscalía de la Corona.

El rey Carlos III mantuvo su agenda oficial y asistió a la inauguración de la Semana de la Moda de Londres. En un comunicado, marcó distancia con su hermano al afirmar que “la justicia debe seguir su curso”.

Para el historiador Ed Owens, especialista en la monarquía británica moderna, el caso representa un punto de inflexión. “Es un momento enormemente significativo para la monarquía británica”, declaró.

A su juicio, “los elementos desconocidos de este caso generan tanta preocupación y posiblemente representan una amenaza para la institución”.

Al menos nueve fuerzas policiales del Reino Unido han confirmado que evalúan denuncias surgidas de los archivos de Epstein, varias de ellas relacionadas con Andrés.

Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump calificó el arresto de “muy triste” y “muy malo para la familia real”, declaraciones realizadas a bordo del avión presidencial Air Force One.

La historiadora Anna Whitelock, profesora de la Universidad de Londres, coincidió en que el arresto marca un antes y un después. “Normalmente se aplica el ‘mantener la calma y seguir adelante’, pero en estas circunstancias será muy difícil”, afirmó.