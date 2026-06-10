La ley de minería de Delcy Rodríguez desata un fuerte conflicto territorial en Venezuela

Un joven minero venezolano utiliza un recipiente de madera para colar y separar el mercurio del lodo utilizado para adherir el oro encontrado en una mina a cielo abierto, que luego será vendido

Caracas, Venezuela. La Fuerza Armada desplegó un operativo militar con helicópteros en una rica área minera del sur de Venezuela contra bandas criminales que controlan la zona, donde se produjeron enfrentamientos, informaron oenegés el martes.

La actividad minera en Venezuela se concentra sobre todo en un territorio de 112.000 km² bautizado como el Arco Minero, considerado una zona peligrosa donde opera el crimen organizado.

“El operativo actual ocurre en áreas estratégicas (Las Brisas - Las Cristinas) con enormes reservas minerales y antecedentes de disputas legales internacionales”, en el estado Bolívar (sur), indicó en la red X la oenegé SOS Orinoco.

Se trata de una operación “con helicópteros artillados en Las Brisas y áreas cercanas contra líderes armados de la minería”, reportó esta organización crítica del gobierno.

Además, en el sector Las Claritas, en la misma zona, se registró una “fuerte actividad militar y enfrentamientos”, agregó.

Las autoridades locales suspendieron de “manera temporal” el paso del transporte público por la zona como “medida preventiva”, sin dar más detalles, muestra un comunicado al que tuvo acceso la AFP.

El gobierno no se han pronunciado de momento.

Las zonas mineras venezolanas están bajo control de grupos armados conocidos como “sindicatos”, que imponen su ley a la fuerza: mafias y guerrillas colombianas desplazadas hacia Venezuela. El miedo impera en estas regiones, cuyos habitantes denuncian constantes extorsiones.

Según SOS Orinoco, los recientes choques muestran “que existen fuertes presiones políticas para reconfigurar el control del territorio”.

Provea, oenegé de larga data defensora de derechos humanos, exigió en X a la Defensoría del Pueblo “su intervención para supervisar el operativo”.

Asimismo, pidió “transparencia sobre el alcance de la operación” al gobierno interino de Delcy Rodríguez, que asumió funciones tras la caída del mandatario Nicolás Maduro en enero en una operación militar estadounidense.

Rodríguez gobierna bajo la presión de Estados Unidos, que dice estar a cargo del país con las mayores reservas probadas de crudo en el mundo, además de tener grandes cantidades de oro, diamantes, bauxita, coltán y de tierras raras.

La presidenta encargada impulsó una ley de minería que abre la puerta a inversores extranjeros a la explotación de las vastas reservas del país, tras tomar la misma medida con la industria petrolera.