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La ley de minería de Delcy Rodríguez desata un fuerte conflicto territorial en Venezuela

La presidenta encargada impulsó una ley de minería que abre la puerta a inversores extranjeros a la explotación de las vastas reservas del país, tras tomar la misma medida con la industria petrolera.

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Por AFP
Un joven minero venezolano utiliza un recipiente de madera para colar y separar el mercurio del lodo utilizado para adherir el oro encontrado en una mina a cielo abierto, que luego será vendido
Un joven minero venezolano utiliza un recipiente de madera para colar y separar el mercurio del lodo utilizado para adherir el oro encontrado en una mina a cielo abierto, que luego será vendido (MAGDA GIBELLI/AFP)







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