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El oro sangriento de la minería sigue bajo control de bandas armadas y guerrillas en Venezuela

“Sindicatos”, organizaciones criminales, controlan la explotación de oro. ¿Puede el gobierno retomar el control de las zonas mineras?

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Por AFP
Niños mineros venezolanos trabajan excavando en una mina en busca de oro para luego venderlo en El Callao
(Archivo / 2023) Niños mineros venezolanos trabajan excavando en una mina en busca de oro para luego venderlo en El Callao (MAGDA GIBELLI/AFP)







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