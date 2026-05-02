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Venezuela suscribe acuerdos mineros con firma Heeney Capital bajo impulso de Estados Unidos

Inversores extranjeros entran al negocio minero venezolano tras giro político.

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Por AFP
Venezolanos celebraron la victoria del clásico de béisbol, ante Estados Unidos. Foto: AFP.
Young people take part in a training session at a baseball school in the 23 de Enero neighborhood in Caracas on March 18, 2026. (Photo by Juan BARRETO / AFP) (JUAN BARRETO/AFP)







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