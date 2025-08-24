La India toma una inusual medida para contrarrestar los aranceles de Trump

India busca un recorte tributario para aliviar a los hogares ante el posible aumento de aranceles de Estados Unidos sobre sus exportaciones.

Bombay, India. India podría aplicar una drástica reducción de impuestos sobre bienes de consumo, en respuesta a una inminente escalada de tensiones comerciales con Estados Unidos.

Desde el 1.° de agosto, los aranceles estadounidenses sobre productos provenientes de India aumentaron del 10% al 25%. El presidente Donald Trump advirtió que podrían subir hasta un 50%, como represalia por la compra de petróleo ruso por parte del gobierno de Narendra Modi.

Estados Unidos mantiene sanciones contra Rusia por la invasión a Ucrania. Por esta razón, exige a India buscar un proveedor alternativo de crudo antes del 27 de agosto.

La posible aplicación de los nuevos aranceles genera incertidumbre en la quinta economía más grande del mundo, que mantiene a Estados Unidos como su principal socio comercial. Exportadores indios ya anticiparon caídas en los pedidos y pérdidas de empleos.

Ante este panorama, Modi propuso un recorte del impuesto sobre bienes y servicios (IBS), con el objetivo de abaratar productos de uso diario. El plan fue anunciado durante su discurso anual por la independencia del país.

Reforma tributaria con impacto directo en los hogares

Actualmente, el IBS en India se aplica en cuatro tramos, desde el 5% hasta el 28%. Bajo la propuesta de Modi, la mayoría de los productos se gravarían en solo dos niveles: 5% y 18%.

Según economistas, la reforma bajaría los precios de una amplia gama de productos. El recorte fiscal se traduciría en una reducción de ingresos estatales de entre $13.000 millones y $17.000 millones, pero al mismo tiempo impulsaría el consumo interno.

Expertos de Emkay Global Financial Services indicaron que la mayoría de bienes sujetos al impuesto del 28% quedarían en el 18%, y que “casi todos” los que pagan un 12% pasarían al 5%.

La firma Motilal Oswal agregó que sectores como electrodomésticos, textiles y bienes electrónicos serían los más beneficiados, lo que representaría ahorros importantes para las familias.

Obstáculos políticos y riesgos fiscales

El proyecto depende del Consejo del IBS, que agrupa a representantes estatales. Modi ha enfrentado dificultades para lograr consenso en ese foro.

Aunque los analistas reconocen que el recorte afectaría las finanzas públicas, también consideran que sería una respuesta directa a las tensiones comerciales con Estados Unidos y mejoraría la percepción de Modi entre la clase media.

Economistas en Nueva Delhi indicaron que la iniciativa busca contrarrestar la narrativa en torno a los aranceles del 50%, el deterioro de relaciones entre ambos países y la necesidad de proteger el poder adquisitivo de los hogares.

Diálogo incierto y presión sobre el petróleo ruso

Los efectos del nuevo arancel dependerán de dos factores clave: si India consigue un nuevo proveedor de petróleo antes del 27 de agosto y si avanzan las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania.

La empresa Kpler explicó que gran parte de los embarques actuales desde Rusia fueron contratados antes de las advertencias del gobierno de Trump. Su analista, Sumit Ritolia, sostuvo que el crudo ruso sigue siendo clave en la canasta energética india.

Las conversaciones comerciales entre India y Estados Unidos siguen sin avance concreto. Aunque Nueva Delhi afirmó estar comprometida con alcanzar un acuerdo, reportes de prensa indicaron que negociadores estadounidenses suspendieron una visita prevista para finales de agosto.

Mientras tanto, la expectativa por un nuevo arancel del 50% ya genera impacto en el mercado y podría reducir el crecimiento económico indio a menos del 6% en este ejercicio fiscal. Esta cifra sería inferior a la proyección del Banco Central de India, que estima un 6,5%.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.