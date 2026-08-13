El Mundo

La IA amenaza inesperadamente un empleo antiguo: el de los adivinos ciegos de Corea

La inteligencia artificial desplaza a los adivinos ciegos de Seúl. Descubra cómo los chatbots de IA amenazan con extinguir un oficio ancestral en Corea del Sur

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Por AFP
En esta fotografía, tomada el 29 de julio de 2026, la adivina ciega Song Oh-soon habla en su pequeño consultorio en la «aldea de adivinación Mia-ri», en Seúl.
En esta fotografía, tomada el 29 de julio de 2026, la adivina ciega Song Oh-soon habla en su pequeño consultorio en la «aldea de adivinación Mia-ri», en Seúl. (GREG BAKER/AFP)







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