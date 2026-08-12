‘No afectará a todos por igual’: el impacto de la inteligencia artificial en los salarios en los próximos cinco años

La inteligencia artificial evoluciona hacia sistemas agénticos capaces de ejecutar tareas complejas de forma autónoma, lo que impulsa cambios en el empleo y motiva estrategias de capacitación laboral en Costa Rica.

Madrid, España. Las empresas alemanas anticipan que el creciente uso de la Inteligencia Artificial (IA) provocará una caída de los salarios en los próximos cinco años, particularmente en el caso de los trabajadores con menos experiencia laboral, según una encuesta del Instituto de Investigación Económica de Múnich (Ifo).

“Desde el punto de vista de muchas empresas, la IA no afectará a los salarios de todos los empleados por igual”, afirma Anna Ruffert, investigadora del Ifo.

El análisis, que tiene en cuenta datos de la encuesta empresarial Ifo del pasado mes de junio entre más de 3.000 firmas de Alemania que ya utilizan IA, refleja que el 48,3% de las empresas anticipa bajadas salariales para sus trabajadores menos cualificados y con menos de cinco años de experiencia y hasta el 50,8% para los titulados con menos experiencia laboral.

Entre los trabajadores con al menos cinco años de experiencia profesional, alrededor del 40% de las empresas prevé recortes salariales para los no titulados y un 37,5% para los graduados.

Entre los distintos sectores, los proveedores de servicios son los que con mayor frecuencia prevén una caída salarial para sus trabajadores, con un 53,3% que lo afirma en el caso de los empleados menos experimentados no titulados y el 44,2% para los más veteranos.

Entre los minoristas, las cifras son del 47,9% y el 41,3%, respectivamente, seguidas por el sector manufacturero con un 46,5% y un 38,9%. De su lado, las empresas de construcción son menos propensas a afirmar que los salarios bajarán debido a la IA, con un 39% para quienes tienen menos experiencia laboral y un 31,3% para quienes tienen más de cinco años.

En cuanto a las subidas salariales relacionadas con el uso de la IA en los cinco próximos años, los que mejores perspectivas tienen son los titulados con más de cinco años de experiencia, con un 26%; mientras que para los menos veteranos solo el 16,3% de los consultados preveía subidas de salario.

En el caso de los trabajadores sin titulación universitaria, solo el 9,7% de las empresas anticipa mejoras de la retribución para los más experimentados y el 5,9% para aquellos con menos de cinco años de experiencia.

“Para los trabajadores con titulación universitaria -sobre todo si cuentan con una amplia experiencia profesional- las empresas consideran cada vez con mayor frecuencia que la IA puede tener un impacto positivo en los salarios”, apunta Ruffert.