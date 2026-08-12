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‘No afectará a todos por igual’: el impacto de la inteligencia artificial en los salarios en los próximos cinco años

Empresas alemanas anticipan bajadas de sueldos en cinco años debido a la inteligencia artificial

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Por Europa Press
Representación de inteligencia artificial agéntica automatizando tareas complejas y transformando el empleo en Costa Rica, con enfoque en capacitación laboral y sectores como tecnología, finanzas y servicios.
La inteligencia artificial evoluciona hacia sistemas agénticos capaces de ejecutar tareas complejas de forma autónoma, lo que impulsa cambios en el empleo y motiva estrategias de capacitación laboral en Costa Rica. (Shutterstock/Shutterstock)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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