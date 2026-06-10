El Mundo

La FIFA impone a Haití modificar su camiseta para el Mundial con referencia a su historia

Esa camiseta tenía como objetivo celebrar ‘el orgullo, la resiliencia y el espíritu del pueblo haitiano’, indicó Saeta, el proveedor de equipamiento.

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Por AFP y Sebastián Araya Delgado
Foto de la Selección masculina de Haití. Imagen utilizada con fines ilustrativos.
Foto de la Selección masculina de Haití. Imagen utilizada con fines ilustrativos. (federación haitiana de fútbol/federación haitiana de fútbol)







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Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

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