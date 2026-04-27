El Mundo

La decisión de China que frena a Meta en la compra de una prometedora firma de IA

La decisión de Pekín de bloquear la operación refleja la disputa por el control de la inteligencia artificial, clave para la economía global.

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Por AFP
Meta impulsa su reloj “Malibu 2” con salud e inteligencia artificial para competir con Apple, Google y Samsung.
Logo de Meta. REMITIDA / HANDOUT por META. Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 19/2/2026 (META./META.)







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AFP

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