Tecnología

Así funciona la nueva IA de Meta: conozca cómo puede ayudarle en el uso de sus apps favoritas

Descubra cómo puede transformar la manera de interactuar con Instagram y WhatsApp. Desde planificar viajes con subagentes en paralelo hasta analizar su salud mediante fotos

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Por Silvia Ureña Corrales
WhatsApp
A diferencia de los chatbots tradicionales, esta IA ha sido diseñada para ser una superinteligencia personal que entiende el contexto real del usuario. (Shutterstock/Shutterstock)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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