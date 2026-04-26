Así funciona la nueva IA de Meta: conozca cómo puede ayudarle en el uso de sus apps favoritas

A diferencia de los chatbots tradicionales, esta IA ha sido diseñada para ser una superinteligencia personal que entiende el contexto real del usuario.

Meta ha puesto en marcha Muse Spark, el primer despliegue de su nuevo laboratorio de “Superinteligencia”. Este modelo busca resolver que la IA deje de inventar cosas y empiece a entender lo que el usuario está viendo.

Muse Spark es el primero de una nueva serie de grandes modelos de lenguaje desarrollados por Meta Superintelligence Labs. Según el comunicado, este modelo impulsará una IA más inteligente y rápida, desbloqueando funciones que citan recomendaciones y contenido compartido en Instagram, Facebook y Threads.

Actualmente, este modelo ya impulsa la aplicación y el sitio web de Meta AI. En las próximas semanas, su implementación se extenderá a:

WhatsApp e Instagram.

Facebook y Messenger.

Gafas con IA.

Vista previa privada mediante API para socios seleccionados.

¿Qué cambia con la actualización de Meta AI?

La plataforma se ha reconstruido desde cero para avanzar en el razonamiento complejo. Una de las funciones principales es la capacidad de activar subagentes en paralelo. Por ejemplo, al planificar un viaje, un agente elabora el itinerario mientras otros comparan destinos y buscan actividades simultáneamente, ofreciendo una respuesta más rápida.

Meta IA (Meta /Meta)

Percepción multimodal

El modelo integra una sólida percepción multimodal. Esto significa que Meta AI puede ver y comprender lo que el usuario está viendo, no solo leer texto.

En el uso cotidiano: Puede identificar snacks con mayor contenido proteico en un estante mediante una foto o comparar productos escaneados.

Puede identificar snacks con mayor contenido proteico en un estante mediante una foto o comparar productos escaneados. Salud: Gracias al trabajo con médicos, el modelo puede responder preguntas detalladas sobre salud incluyendo el análisis de imágenes y gráficos.

Gracias al trabajo con médicos, el modelo puede responder preguntas detalladas sobre salud incluyendo el análisis de imágenes y gráficos. Creatividad: Permite crear sitios web y minijuegos personalizados desde una línea de comandos, como simuladores de vuelo o paneles de control.

Percepción multimodal: La IA que 've' (Meta /Meta)

Meta AI ahora incluye un modo de compras inspirado en el estilo de los creadores que la gente sigue. Además, al buscar lugares o noticias, el sistema ofrece información basada en las publicaciones de residentes locales y contenido de la comunidad, permitiendo obtener una visión completa de lo que sucede en tiempo real.

La empresa señala que este es solo el inicio hacia la superinteligencia personal. Muse Spark es un modelo pequeño y rápido por diseño, pero ya se encuentran modelos más grandes en desarrollo. A medida que la tecnología avance, se integrarán Reels y fotos con el reconocimiento correspondiente a los creadores, manteniendo un marco de riesgos reforzado para proteger la privacidad de los usuarios.