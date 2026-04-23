¿Qué preguntan sus hijos a la tecnología? Meta abre el historial de su inteligencia artificial para padres

Los encargados de familia podrán revisar el historial de consultas de los menores a Meta AI.

Meta amplió los controles parentales en sus plataformas para que los encargados de familia consulten los temas que los adolescentes tratan con su inteligencia artificial. Esta actualización permite a los padres comprender mejor las interacciones que los menores de edad mantienen con los asistentes virtuales.

La función ya opera para los responsables que supervisan cuentas en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y Brasil. El sistema llegará a los padres supervisores del resto del mundo en las próximas semanas.

La compañía anunció nuevas herramientas de supervisión que abarcan la actividad de los hijos en Facebook, Messenger e Instagram. Los padres ahora acceden a una sección específica para vigilar el uso de la tecnología generativa.

A través de la herramienta denominada Insights, los responsables legales revisan los temas sobre los cuales los menores preguntaron a Meta AI. El sistema recopila el historial de la última semana y organiza las consultas por categorías.

Este registro agrupa las conversaciones en áreas como el colegio, el entretenimiento y el estilo de vida. También incluye temas sobre viajes, escritura o salud y bienestar, según detalló Meta en un comunicado.

Adicionalmente, la empresa trabaja en nuevas alertas para informar sobre el tratamiento de temas sensibles. Estas notificaciones avisarán si los adolescentes mantienen diálogos relacionados con las autolesiones o el suicidio.