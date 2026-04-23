Tecnología

¿Qué preguntan sus hijos a la tecnología? Meta abre el historial de su inteligencia artificial para padres

Los encargados podrán revisar las categorías de las conversaciones de los menores en Instagram y Facebook. La opción llegará a todo el mundo en semanas

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Por Europa Press y Marianela Arias Vilchez
Supervisión de las conversaciones de los adolescentes con la IA REMITIDA / HANDOUT por META Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 23/4/2026
Los encargados de familia podrán revisar el historial de consultas de los menores a Meta AI. (META/META)







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Europa Press

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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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